Manchester City a transcrit en lettres en or son nom dans marqué un tournant historique dans l’histoire du football anglais en remportant le titre de la Premier League pour la quatrième fois consécutive. Cette réalisation a été confirmée après sa victoire 3-1 contre West Ham lors de la dernière journée de la saison, le plaçant deux points devant Arsenal.

Manchester City a abordé son dernier match de la saison en tête du classement avec deux points d'avance sur Arsenal, après avoir battu Tottenham au score de 2-0.

City a terminé la saison sans défaite lors de ses 35 derniers matchs toutes compétitions confondues. La seule ombre au tableau a été leur élimination en quart de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid aux tirs au but, ce qui ne compte pas comme une défaite officielle.

Avec cette victoire contre West Ham, Manchester City a non seulement remporté son huitième match consécutif contre ce club, mais a également confirmé sa domination sur la Premier League en remportant le titre pour la sixième fois en sept saisons.