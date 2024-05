Mahrez sera-t-il présent au rassemblement de juin ?

Riyad Mahrez pourrait manquer le prochain rassemblement de la sélection nationale, prévu en juin.

La star algérienne Riyad Mahrez, actuellement joueur d'Al-Ahli Jeddah, est susceptible de s'absenter du prochain rassemblement de l'équipe nationale en juin, qui inclut deux matchs importants pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026. Les "Fennecs" doivent affronter la Guinée le 6 juin au stade Nelson Mandela à Baraki, et l'Ouganda le 10 juin au stade Nelson Mandela à Kampala, capitale de l'Ouganda.

Une source bien informée a indiqué que suite aux multiples critiques dont il a fait objet, pour ses récentes performances avec l'équipe nationale, notamment lors de la CAN en Côte d'Ivoire, ainsi que les critiques adressées à ses proches après avoir essayé de le défendre, Ryad Mahrez a vu son enthousiasme à répondre à la convocation pour le stage de juin diminuer, bien qu'il ait été inclus dans la liste élargie.

Il n'est pas exclu que Mahrez refasse la même chose qu’en mars dernier, lorsqu'il a contacté le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi, pour demander à être exempté de la première liste du nouveau sélectionneur national, Vladimir Petković, pour la "FIFA Series Algeria 2024".

Lors de cette série, l'Algérie avait affronté la Bolivie le 22 mars et l'Afrique du Sud le 26 mars. Petković avait confirmé en conférence de presse que Mahrez lui avait demandé de le dispenser, invoquant le besoin de récupérer et de réfléchir à son avenir international.

Petković avait alors accepté et compris la décision de Mahrez. Bien que l'attaquant de Manchester City garde un mince espoir de participer à la Coupe du Monde 2026, afin de compenser son absence des éditions 2018 en Russie et 2022 au Qatar, ainsi qu'une participation limitée à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, il aurait également des engagements familiaux en juin qui le tiendraient éloigné de l'équipe nationale, au moins pour le prochain stage.