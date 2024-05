Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré, ce dimanche, le Pôle Scientifique et Technologique dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah, à Alger, en commémoration de la Journée Nationale de l'Étudiant. Ce nouveau complexe a été baptisé Abdelhafid Ihaddaden.

Lors de son allocution, le Président Tebboune a rappelé l'importance historique de cette date, soulignant que " "en ce même jour, un groupe d'étudiants avait décidé d'entrer en grève et de rallier la Révolution contribuant ainsi à son rayonnement".

Le Président a souligné la responsabilité de l'État de valoriser les compétences des étudiants et des jeunes maîtrisant les technologies modernes. Il a exprimé sa conviction que l'Algérie atteindra des sommets grâce à ces jeunes talents et étudiants passionnés et compétents.

Le Président a réaffirmé que l'année 2027 sera décisive pour l'Algérie, marquant l'achèvement du processus de numérisation et la récolte des fruits du développement économique et des start-ups. Il a assuré que le financement ne sera pas un obstacle au développement du pays.

Dans le même contexte, le Président a annoncé que l'État est prêt à financer tous les projets et recherches liés aux start-ups.