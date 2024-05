Violences dans les stades : Arrestation de 33 individus à Alger

Le parquet d’Alger a rendu public, ce mercredi, un communiqué concernant les troubles survenus après le match opposant l'USM El-Harrach au CAB Chabab Aurès Batna dans le cadre de la 25e journée de la Ligue de deuxième division amateurs, et révélé l'arrestation de 33 personnes impliquées.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédures pénales, le parquet de la Cour d'Alger informe l'opinion publique que, dans le cadre de la lutte contre les crimes de violence et de vandalisme, à la suite de la fin du match de football entre l'USM El-Harrach et le Chabab Aurès Batna, le 5 mai 2024, au stade Premier Novembre d’El Mohammadia, des actes de vandalisme ont été enregistrés, entraînant des dommages matériels importants sur des biens publics.

De ce fait, les parquets des tribunaux de Dar El Beïda et de Harrach ont été chargés d'ouvrir une enquête préliminaire sur les faits, ayant conduit à l'arrestation de 25 adultes suspects et de 8 mineurs", lit-on dans le communiqué.

"Les suspects ont été présentés devant les parquets susmentionnés les 6 et 8 mai 2024, et les adultes ont été poursuivis en comparution immédiate pour les infractions de rébellion, de destruction délibérée de biens appartenant à autrui et de participation à un attroupement non armé, conformément aux dispositions du Code pénal. Le tribunal a ordonné leur placement en détention provisoire en attendant leur jugement » poursuit le communiqué.

« Quant aux mineurs suspects, ils ont été déférés devant un juge des mineurs compétent", conclut le communiqué.