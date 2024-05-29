هذه هي مخرجات اجتماع الحكومة

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة.

وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الاجتماع درس مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومشروع مرسوم يحدد القواعد التنظيمية للمرصد الوطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وذلك، تنفيذا للقانون رقم 20-05 المؤرخ في 28 أفريل 2020.

كما درست الحكومة عرضين حول الاستراتيجية الوطنية لتثمين المحروقات و الإجراءات التنفيذية القاضية بتفعيل الوكالة الوطنية للعقار الحضري التي تندرج في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتعجيل بمسار استكمال التفعيل الكلي لمختلف الآليات التي تضمنتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تحكم توفير العقار الاقتصادي الصناعي والحضري و السياحي الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.