حجز كمية كبيرة من الكوكايين

أصدرت نيابة الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، بيانا، كشفت فيه عن عملية نوعية لمصالح الأمن أسفرت عن توقيف 3 أشخاص ضمن شبكة خطيرة لترويج الكوكايين وحجز كمية كبيرة من هذا المخدر الصلب قدرت بـ59 كلغ إضافة إلى ضبط سلاح كلاشينكوف.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية ، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد ( القطب الجزائي المتخصص)، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، وعلى إثر معلومات مفادها وجود شبكة إجرامية تقوم باستيراد المخدرات ونقلها من مدينة ورقلة إلى مدينة الجزائر، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف مصالح الشرطة القضائية لأمن الجيش بالناحية العسكرية الأولى".

وأضاف ذات البيان: "أسفرت التحريات عن كشف شبكة تضم 09 أشخاص منهم 06 في حالة فرار وتم ضبط 59 كلغ من الكوكايين وسلاح ناري حربي من نوع (كلاشنكوف)".

وبتاريخ 29 ماي 2024 تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة وفتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جرائم استيراد المخدرات والاتجار فيها في إطار جماعة إجرامية منظمة وتبييض الأموال، وحيازة سلاح حربي من الصنف الأول، وبعد استجواب المتهمين الثلاثة من طرف قاضي التحقيق أصدر أوامر بإيداعهم رهن الحبس المؤقت، يختم البيان.