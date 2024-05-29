الجيش الصهيوني ينزف..

تتواصل عمليات المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الـ 237 من معركة طوفان الأقصى المنطلقة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت القسام، أنه "فجرنا عبوة رعدية في قوة للاحتلال من 15 جنديا وأوقعناهم بين قتيل وجريح بحي التنور شرق مدينة رفح". كما تم استهداف جرافة صهيونية من نوع "دي 9" بقذيفة الياسين 105 في تل زعرب بحي السلطان غرب مدينة رفح.

وفي تفاصيل جديدة، عن تنفيذ عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر أمس الثلاثاء.

وأضافت، أنه فور وصول قوات النجدة تمكن مجاهدو القسام من قنص جنديين من أفراد القوة، وخلال محاولة أسر أحد الجنود قام العدو بقتله وهبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية

وفي بيانٍ آخر، قالت القسام إنها تمكنت من استهداف عدد من الجنود الصهاينة الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد "TBG" في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع

وأضافت القسام أنها استهدفت دبابة صهيونية من نوع "ميركفاه" بقذيفة "الياسين 105" قرب مفترق العبد جبر بمخيم يبنا في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقنصت كتائب القسام جنديًا صهيونيا في منطقة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

فيما أعلنت سرايا القدس أنها استهدفت جرافة عسكرية صهيونية بصاروخ 107 جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وسط استمرار المعارك في المنطقة وتكبد الاحتلال خسائر كبيرة.

وفي هذا الإطار، أعلن الجيش الصهيوني، اليوم، إصابة 26 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ومقتل 3 من جنوده وإصابة 7 آخرين بينهم ضابطان.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش سحب لواء المظليين من جباليا شمالي القطاع.

أعلنت قناة الجزيرة، عن مقتل 10 ضباط وجنود صهاينة، وإصابة 135 آخرين في عموم قطاع غزة منذ بدء عملية رفح قبل نحو أسبوعين.