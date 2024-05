Ouverture d’une enquête sur l’incident du stade de Mostaganem

Le parquet de la République près le tribunal de Mostaganem a annoncé, ce mercredi, l'ouverture d'une enquête sur l'incident où quatre supporters du club de football l’Espérance Sportive de

Mostaganem sont tombés des gradins du stade Commandant Ferradj, entraînant un décès et trois blessés.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code des procédures pénales, le parquet de la République près le tribunal de Mostaganem informe l'opinion publique que le 28 mai 2024 à 14h40, lors d'une opération de maintien de l'ordre au stade Commandant Ferradj de Mostaganem en prévision du début du match de football opposant l'équipe de l’Espérance Sportive de Mostaganem à l’Association Sportive d’Oran, les services de sécurité ont enregistré la chute de quatre supporters de l'équipe locale alors qu'ils tentaient de suspendre les drapeaux de leur équipe dans les gradins supérieurs", lit-on dans le communiqué du parquet

L'incident a entraîné le décès de feu "S.H", et causé des blessures de divers degrés de gravité.

Le procureur du tribunal de Mostaganem s'est rendu sur les lieux de l'accident pour procéder à une inspection sur place en compagnie de la police judiciaire, ainsi qu'à l'hôpital pour rendre visite aux blessés et examiner le corps du défunt.

Il a, enfin, ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les circonstances et les causes de l'accident.