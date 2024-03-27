اضطراب جوي يجتاح 33 ولاية

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، استمرار تساقط أمطار غزيرة، مع هبوب رياح قوية على مناطق عدة من البلاد.

وأفاد تنبيه لذات المصالح، باستمرار تساقط أمطار غزيرة، تتعدى 30 ملم، على ولايات: عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، غليزان عين الدفلى، المدية، تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف، وذلك إلى غاية منتصف النهار

وفي تنبيه آخر، يشير إلى استمرار هبوب رياح قوية، مرفوقة بتطاير الرمال في بعض المناطق، بسرعة 70 كلم/سا، لاسيما ولايات: تيبازة، الجزائر العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيارت، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، أولاد جلال، غرداية، المغير، الوادي وتقرت، وذلك إلى غاية السادسة من مساء اليوم.