طائرات "درون" لمراقبة الغابات في تيبازة

تم إقحام طائرات بدون طيار في نظام حماية الغابات من الحرائق بولاية تيبازة، سيشرع في استخدامها شهر ماي المقبل في المراقبة والاستطلاع بغابات غرب الولاية المعروفة بكثافة غطائها النباتي بصعوبة تظاريسها، في انتظار استلام محافظة الغابات لطائرات "درون" أخرى أكثر دقة شهر جوان القادم لإقحامها في نظام المراقبة والاستطلاع للحماية من حرائق الغابات.

وكشف مصدر من ولاية تيبازة أنه في إطار نظام الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها المقرر لحملة 2024، استفادت ولاية تيبازة من طائرات دون طيار للقيام بالمراقبة والاستطلاع، بحيث تم تكوين وتأهيل عوني غابات لاستخدام وتسيير الطائرات دون طيار، سيتم الشروع في استخدامها مطلع شهر ماي الداخل، في انتظار أن تستفيد مصالح محافظة الغابات بالولاية من طائرات دون طيار أخرى ذات مميزات عالية وأكثر دقة بداية من شهر جوان القادم.