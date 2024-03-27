قالمة: حجز 23 قنطارا من "كيوي"مهيأة للتهريب

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية عين رقادة بقالمة شخصين وحجزت ما لا يقل عن 23 قنطارا من فاكهة "الكيوي" المهربة، التي كانت محملة داخل مركبة من نوع ماستر، قادمة من ولاية تبسة باتجاه ولاية قسنطينة ، حسب خلية إعلام المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة.

واستنادا إلى المصدر نفسه ، فإن العملية تمت بناء على معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بدائرة وادي الزناتي ، مفادها احتمال "مرور شحنة من الفواكه لغرض التهريب" قادمة من ولاية تبسة باتجاه ولاية قسنطينة، على متن مركبة من نوع "ماستر".

وقد سارعت مصالح الدرك على الفور إلى تنفيذ مخطط محكم ، حيث قامت بغلق جميع المنافذ المحتمل المرور عبرها، قبل وقوع المهربين في شرك مصالح الدرك لفرقة عين رقادة .

وحسب المصادر نفسها ، فإن سائق المركبة حاول القيام بمناورة خطيرة للفرار، غير أنه فقد السيطرة على المركبة ، حيث انحرفت به وانقلبت على الجانب الأيمن ، واستقرت على حافة الطريق الولائي رقم 123 .

وقد مكن تفتيش المركبة من العثور على البضاعة المهربة والمقدرة بـ 23 قنطارا من فاكهة الكيوي، حيث اقتادت الموقوفين إلى مقر الفرقة أين كونت ضدهما ملفا قضائيا وحجزت البضاعة وسلمتها إلى مصالح الجمارك كما هو معمول به قانونيا.