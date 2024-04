Communiqué de la Réunion du gouvernement

Le Premier ministre, Nadir LARBAOUI, a présidé, ce mercredi 27 mars 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen de projets de textes exécutifs relatifs à des projets de développement à caractère stratégique, en particulier dans le domaine du développement du réseau ferroviaire, notamment le tronçon reliant Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, ainsi qu’à la mise en œuvre du programme national de dessalement d'eau de mer, décidé par Monsieur le Président de la République, visant à améliorer l'approvisionnement en eau potable dans le cadre d'une stratégie globale pour le renforcement de la sécurité hydrique.

Le Gouvernement a, également, examiné les moyens de coordonner les efforts entre les différents secteurs afin d'accélérer l’opération de numérisation, notamment dans les aspects liés à l'interopérabilité entre les différents systèmes d'information et ce, en coordination avec le Haut Commissariat à la numérisation dans le cadre du groupe de travail multisectoriel chargé d’intégrer les services publics dans le portail national des services numérisés.

Enfin, le Gouvernement a entendu une communication sur le bilan de la campagne labours-semailles 2023/2024, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures décidées par Monsieur le Président de la République pour encourager les agriculteurs, et sur la mise en œuvre de l’opération relative à leur accompagnement technique et opérationnel par les différentes institutions spécialisées, ainsi que l’examen des préparatifs en cours pour garantir le bon déroulement de la saison moisson-battage.