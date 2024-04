Le président Tebboune félicite le président élu du Sénégal

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité le président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, réaffirmant la disposition de l'Algérie à renforcer les liens d'amitié et à promouvoir la coopération bilatérale dans l'intérêt des deux peuples frères, indique, mercredi, un communiqué de la présidence de la République.

