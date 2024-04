Le ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf s’est entretenu par téléphone avec la représentante particulière de l’Union Européenne pour la région du Sahel, Emanuela Del Ra.

Les deux parties se sont échangé les points de vue et les analyses concernant le développement de la situation dans la région du Sahel Saharien de ses différents aspects politique, économique et sécuritaire.