حجز كمية معتبرة من المخدرات عبر الحدود الغربية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر النواحي العسكرية، 29 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 12 قنطار و83 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 325406 قرص مهلوس، وذلك وفق ما أعلنت عنه وزارة الدفاع الوطني في حصيلة عملياتية أسبوعية من 20 إلى 26 مارس 2024.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 247 شخصا وضبطت 24 مركبة و96 مولدا كهربائيا و50 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 17 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدسين آليين وبندقية صيد و22717 لتر من الوقود و524 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و13 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 540 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.