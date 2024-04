Saisie de quantités considérables de drogues provenant du Maroc

Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations distinctes exécutées à travers les Régions militaires, 29 narcotrafiquants et ont mis en échec des tentatives d'introduction de 12 quintaux et 83 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 325406 comprimés psychotropes ont été saisis" , indique un bilan opérationnel rendu public, mercredi, par le ministère de la Défense nationale (MDN).

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar, In-Guezzam, In Salah et Djanet, des détachements de l'ANP "ont arrêté 247 individus et saisi 24 véhicules, 96 groupes électrogènes, 50 marteaux-piqueurs, un (1) détecteur de métaux, ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite", relève la même source.

Par ailleurs, "des détachements de l'ANP ont arrêté 540 immigrants clandestins de différentes nationalités à travers le territoire national", conclut la même la même source.