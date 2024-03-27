إحباط محاولة "حرقة" بعين تموشنت

تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين تموشنت من إحباط محاولة للهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 12 شخصا من ضمنهم أجنبي من جنسية مغربية، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى ذات الهيئة الأمنية بالولاية.

وتمت العملية التي نفذتها عناصر الدرك الوطني التابعة لفصيلة الأبحاث بعين تموشنت بالتنسيق مع حرس السواحل بناءا على معلومات مؤكدة سمحت بتوقيف 12 شخصا يتراوح عمرهم بين 22 سنة و47 سنة من ضمنهم شخص أجنبي من جنسية مغربية واثنان آخران محل أمر بالقبض عليهما حيث كانوا بصدد تنظيم عملية للهجرة غير الشرعية نحو الضفة الثانية من حوض البحر الأبيض المتوسط انطلاقا من الشاطئ الصخري ببلدية بوزجار، حسبما أبرزته خلية الاتصال بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت.

وسمحت العملية بحجز قارب مطاطي و10 هواتف محمولة إضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 15.500 دج وكذلك 950 أورو من العملة الصعبة، حسبما أفاد به ذات المصدر الأمني.

ووجهت للموقوفين تهمة جناية تدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني عن طريق البحر وجنحة الشروع في مغادرة التراب الوطني عبر منافذ غير مراكز العبور وجنحة دخول أجنبي إلى التراب الوطني، حسبما ذكره نفس المصدر.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية سيتم تقديم مجموع المتهمين أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العامرية، مثلما أشير إليه.