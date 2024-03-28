منع البيع على حواف الطريق السيار في شطره العابر لهذه الولاية

أعلنت مصالح ولاية غليزان، عن قرار يمنع منعا باتا عرض وبيع السلع على مستوى حواف الشريط الاستعجالي للطريق السيار شرق-غرب في شطره الذي يمر بولاية غليزان.

وأوضح بيان للولاية، أنه بالنظر لما تشكله عملية بيع السلع بالطريق السيار شرق غرب من خطورة على حياة الباعة وبالنظر لما أصبحت تشهده الطريق السيار من حوادث، تقرر منع عرض وبيع السلع على مستوى حواف الشريط الاستعجالي بالولاية.

وأكدت ذات المصالح، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يتعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في هذا الشأن.

كما أشار المصدر نفسه، إلى أنه تم تكليف كل من الأمين العام للولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس أمن الولاية، مديرة التقنين والشؤون والعامة، مدير الأشغال العمومية، مدير النقل، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار، مع إدراج هذا القرار ضمن نشرة القرارات الإدارية للولاية.