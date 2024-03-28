هجوم موسكو .. لجنة التحقيق تكشف معلومات جديدة

أفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الخميس، أن التحقيق أكد معلومات تفيد بأن مرتكبي الهجوم الإرهابي في "كروكوس" تلقوا مبالغ مالية ضخمة وعملات مشفرة من أوكرانيا.

وجاء في البيان الذي تم نشره على قناة اللجنة الرسمية في "تيلغرام": "تم التعرف على مشتبه به آخر متورط في مخطط لتمويل الإرهاب، وسيقدم التحقيق التماسا إلى المحكمة لفرض إجراء وقائي ضده في شكل احتجاز".

ويحتوي التحقيق على معلومات حول تلقي مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا من قبل مرتكبي الهجوم الإرهابي على كروكوس، حسبما أفادت لجنة التحقيق.

وأشارت اللجنة على أن البحث جار على مشتبه جديد في الهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس" بمقاطعة موسكو.

أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية، اليوم الخميس، أن منفذي الهجوم الإرهابي الأربعة في مجمع "كروكوس" تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين والمتطرفين.

وجاء في القائمة التي نشرتها الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني، الأشخاص الآتي أسماؤهم: "رجبالي سعيد كرامي مورودالي، من مواليد 04/02/1994، جمهورية طاجيكستان؛ ... وفريدوني شمس الدين، من مواليد 17/09/1998، جمهورية طاجيكستان؛ ... وميرزويف داليرجون باروتوفيتش، من مواليد 23/11 /1991، جمهورية طاجيكستان؛... وفايزوف محمدسوبير زوكيرتشونوفيتش، من مواليد 20/05/2004، جمهورية طاجيكستان".

ووقع هجوم إرهابي، مساء يوم 22 مارس الجاري، قبل بدء حفل موسيقي في قاعة "كروكوس سيتي" في ضواحي موسكو، بعد أن اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا القاعة، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن عبر تيلغرام مسؤوليته عن الهجوم غير أن ولا مسؤول روسي علق على هذا الإعلان.