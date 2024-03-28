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مجتمع

المدية: العثور على الأخوين المفقودين ببني سليمان.

28 مارس 2024 ()
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اثارت حادثة فقدان الاخوين أمينة ومحمد أمس عن منزلها العائلي بمنطقة سيدي العكروت ببلدية بني سليمان شرق المدية موجة تضامن واسعة في اوساط السكان الذين سارعوا الى شن حملة بحث واسعة  تواصلت حتى الساعات الاخيرة من ليلة امس لتكلل بالعثور على  الاخوين امينة ومحمد بأحد مساجد البلدية، ويتم إعادتهما إلى منزلهما العائلي في الساعات الاولى من صبيحة اليوم الخميس في اجواء فرح عارمة عاشتها العائلة ،التي أبدت ارتياحها بعودة ابنيها  وهي التي عاش أفرادها خاصة الوالدة سوسبانس حقيقي على مدار إحدى عشر ساعة مخافة ان يكون وقع مكروه لابنيها.

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