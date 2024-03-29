جامع الجزائر: بدء حملة للتبرع بالدم بعد صلاة التراويح

أعلنت الوكالة الوطنية للدم، اليوم الخميس، عن إطلاق حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع جامع الجزائر، بمقرّ الأخير بعد صلاة التراويح، في وقت يشهد الجامع عدداً معتبرا من المصلين، في خطوة ستكون مواتية لتموين بنوك الدم خلال شهر رمضان.

بحسب بيان للوكالة المذكورة، فإنّ هذه المبادرة الموسومة "متحدون جميعاً للتبرع بالدم في شهر التضامن"، تندرج في اطار احياء اليوم المغاربي للتبرع بالدم (30 مارس)، ضمن سلسلة من التظاهرات عبر التراب الوطني، منها حملات تحسيسية وللتبرع بالدم وحفلات لتكريم المتبرعين بالدم.

وأضافت أنّ هذا البرنامج تمّ اعداده مع وزارة الشؤون الدينية والاوقاف ويتضمن دروسا تحسيسية خلال صلاة الجمعة وجمع الدم بجوار المساجد بعد انتهاء صلاة التراويح، وشارك عديد الشركاء الاخرين في هذا البرنامج الواسع، سيما مديريات الصحة والسكان، والفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم، والمديرية العامة للأمن الوطني،

وكانت حملة أولى أقيمت السنة الجارية، قبل شهر رمضان من أجل ضمان مخزون الدم والحدّ من التناقص المعتاد لعدد المتبرعين بالدم خلال هذا الشهر المعظم.

وتمّ التذكير أنّ 811.308 أشخاص تبرعوا في سنة 2023، على مستوى الهياكل الـ 255 لنقل الدم عبر التراب الوطني، مما سمح بجمع 676.880 كيس دم، أي بارتفاع 6.75 % مقارنة بسنة 2022، وقُدّرت نسبة الاعتماد على التبرعات التعويضية بـ 44.44 % مقابل 56.55 % بالنسبة للتبرعات الطوعية.

ودعت الوكالة "كل المجتمع للتجند من أجل ضمان تموين وطني آمن بالدم ومشتقاته"، موضّحة أنّ الهياكل المخصّصة لذلك مفتوحة بعد الافطار.

وأوصت الوكالة بتفادي "المجهود الكبير مثل ممارسة الرياضة عشية ويوم التبرع، فضلاً عن الوجبات الدسمة"، كما تنصح "بشرب لتر من الماء على الأقل، زيادة على المشروبات المعتادة".