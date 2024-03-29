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مجتمع

بعد 4 أشهر: فك لغز سرقة المواشي بغليزان

29 مارس 2024 ()
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استطاعت فرقة الدرك الوطني بسيدي أمحمد بن علي في غليزان من فك لغز سرقة المواشي التي حدثت في شهر نوفمبر من السنة الفارطة بسهل قري بسيدي أمحمد بن علي، أين سطت مجموعة مجهولة على موال ليلا، وكبلت ابنه وسرقت زهاء 100 رأس غنم وسيارته وفرت هاربة، وبعد مرور أسبوع عثر على زهاء 60 رأسا نافقة لأسباب مجهولة بولاية مستغانم.

ومنذ يومين استغل عناصر فرقة الدرك لمعلومات أوصلت إلى الفاعلين، وهم أربعة أشخاص اثنان من بلدية سيدي أمحمد بن علي، وشريكيهما اثنين من ولاية الشلف، كما تم حجز السيارة التي استعملت في الجريمة، وبعد التحقيق معهم، أحيلوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة الذي أودعهم الحبس.

 

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