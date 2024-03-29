يعتبر الأعنف منذ سنوات.. عشرات القتلى في قصف صهيوني على حلب

سقط 42 قتيلا في غارة جوية صهيونية استهدفت فجر الجمعة مواقع عدة قرب حلب في شمال سوريا، في حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد: مقتل 42 شخصا 36 من قوات الجيش و6 من حزب الله اللبناني، جراء الضربات الصهيونية التي طالت مستودعاً للصواريخ للحزب ويقع بالقرب منه مركز للتدريب في منطقة جبرين قرب مطار حلب الدولي.

وأكد المرصد أن هذه الحصيلة من القتلى من قوات الجيش السوري هي الأعلى في غارة صهيونية في سوريا منذ كثّفت القوات الصهيونية استهدافها لمواقع في سوريا منذ بدأت الحرب على غزة.

وأشار المرصد إلى أن القصف الجوي الصهيوني استهدف كذلك في مدينة السفيرة الواقعة جنوبي شرق مدينة حلب "معامل الدفاع التي كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية.