رياح قوية على هذه الولايات

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، من هبوب رياح قوية على عدة ولايات بشمال وغرب الوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن رياحا قوية ستهب بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم السبت على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيسمسيلت، برج بوعريريج، غليزان، بجاية، تيارت، تيزي وزو، الشلف، مستغانم، سطيف، بالإضافة إلى عين تموشنت، الجلفة، عين الدفلى، المدية، سعيدة، بومرداس، البويرة، معسكر، وهران والبليدة.

كما حذرت ذات المصالح، في نشرية خاصة، من استمرار هبوب رياح قوية إلى غاية الحادية عشرة ليلا على ولايات تندوف، بني عباس، بشار، أدرار، تيميمون، إن صالح، المنيعة، غرداية، ورقلة، النعامة، البيض والأغواط.

وحسب ذات المصدر فإن سرعة الرياح المتوقعة ستكون بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تبلغ أحيانا 80 كلم في الساعة.