العثور على لوحة فنية نادرة بمسرح قسنطينة

عثر، داخل مسرح قسنطينة الجهوي الحاج محمد الطاهر الفرقاني، وعن طريق الصدفة على واحدة من التحف النادرة التي يكتنزها هذا الأخير، وهي عبارة عن لوحة فنية يعود تاريخها إلى أكثر من قرن.

وقد اكتشفت اللوحة صدفة في أحد الدهاليز السفلية لمسرح قسنطينة من طرف عمال الصيانة إثر عملية صيانة دورية للخشبة، حيث وضعت للمعاينة من قبل مختصين لإعادة تقييمها، حيث تعد تحفة نادرة حسب ما ذكره المختصون وتبين أنها تعود إلى أزيد من قرن وتعد بذلك سرا دفينا داخل هذا المسرح الذي يعود تاريخ تواجده إلى سنة 1887تم إهمالها لعقود وهي الآن محل تثمين من طرف إدارة المسرح، في انتظار ترميمها من طرف المختصين.