أمطار ورياح على عدة ولايات

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

الأمطار ستخص ولايات: بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، شمال سطيف، برج بوعريريج، باتنة، خنشلة وبسكرة، العاصمة، تيبازة، البليدة، المدية، جيجل، ميلة، قسنطينة، تبسة وعنابة.

ومن المنتظر أن تصل كمية الأمطار المتساقطة بين 20 و 40 ملم محليا بداية من التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة العاشرة ليلا.

وفي نشرية خاصة أخرى، حذر الديوان من هبوب رياح قوية عبر ولايات الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو وبجاية، اضافة إلى النعامة، البيض، بشار، بني عباس، تيميمون، الوادي، تقرت، ورقلة، غرداية، اليزي، تمنراست وجانت.