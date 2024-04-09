بعد رحلة علاج.. الطفل جودي يعود إلى أرض الوطن

عاد الطفل الياد جودي في أول يوم لعيد الفطر المبارك إلى ارض الوطن بعدما قضى ثلاثة أشهر بأحد مستشفيات مدينة ليون الفرنسية بعد رحلة علاج من داء تضخم اليدين الذي استعصى علاجه في الجزائر.

وقد أجريت للطفل جودي عمليتان جراحيتان جد دقيقتان على مستوى باطن اليدين، حيث تم قص أطراف الأصابع في كمرحلة اولى ، على أن يعود جودي بعد فترة إلى نفس المستشفى لاستكمال علاجه ، حيث سيجري أربع عمليات جراحية أخرى.

للتذكير الطفل البالغ من العمر 8 سنوات القاطن بمدينة المغير كان قد تنقل إلى فرنسا بفضل حملة تضامن أشرفت عليها جمعية "الشفاء" بالمدية بالتنسيق مع جمعية "واحة" الدولية.