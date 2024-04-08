القانون المؤسس للدينار الجزائري

المادة 1: ابتداء من تاريخ يتم تحديده عن طريق منشور صادر عن وزير الاقتصاد الوطني، تتوقف الأوراق النقدية الخاصة بالإصدارات الجزائرية، التي تحمل عبارة "بنك الجزائر" أو "بنك الجزائر وتونس"، باستثناء فئات 5 فرنكات جديدة أو 500 فرنك ولم تعد لها صفة عملة قانونية وليست صالحة للتداول.

المادة 2: يتم سحب الأوراق النقدية الخاصة بالإصدارات الجزائرية باستثناء فئات 5 فرنكات جديدة أو 500 فرنك من التداول، ويتم مبادلتهم مجانا مقابل رموز نقدية جديدة على أساس دينار واحد مقابل فرنك جديد أو فرنك.

المادة 3: عند انتهاء فترة الاستبدال، فإن البنك المركزي الجزائري يعفى من التزاماته تجاه حاملي الأوراق النقدية غير المقدمة.

المادة 4: تتحول الأوراق النقدية التي لم يتم تقديمها للتبادل خلال المهل المحددة إلى ملكية الدولة، ومع ذلك يجوز لوزير الاقتصاد الوطني، استثناءً، بقرار مبرر، أن يأذن على عاتق الخزينة العمومية باستبدال الأوراق النقدية التي، لأسباب قوة قاهرة، يتم إثباتها لم تقدم في الفترات النهائية المحددة.

المادة 5: توضع المصالح العمومية والهيئات والمؤسسات التي يحددها المنشور المشار إليه في المادة 1 "لتقديم المساعدة

لاستبدال الأوراق النقدية والمنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ هذه العملية تحت سلطة ووصاية الوزير للاقتصاد الوطني، الذي يمكنه على وجه الخصوص لهذا الغرض عدم التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بساعات العمل والراحة الأسبوعية وساعات العمل الليلة.

المادة 6: خلال كل أو جزء من فترة الاستبدال، يرخص لهذه المصالح والمؤسسات حينما تتطلب وجود حشود وتوافدا كبيرا للمودعين ويجعل هذا الإجراء ضروريا، القيام بتعليق المعاملات الأخرى بخلاف عملية استبدال النقود.

المهل الزمنية التي يجب خلالها القيام بالاحتجاج وغيرها من الأفعال التي تهدف إلى الحفاظ على سبل الطعن للأوراق المالية القابلة للتداول الموكلة إلى هذه المصالح والمؤسسات، يتم تمديدها لفترة تعادل تلك المحددة للتعليق.

المادة 7: العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 المؤرخ في 27 جانفي 1964 والرامية إلى الحفاظ على التراث الوطني، تنطبق وتسري على كل انتهاك أو خرق لهذا القانون وللنصوص التنظيمية المعتمدة لتطبيقه.

المادة 8: تمت مداولة هذا القانون واعتماده من الجمعية الوطنية، وسيتم تنفيذه كقانون للدولة وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

حرر في الجزائر العاصمة في 10 أفريل 1964.

أحمد بن بلة