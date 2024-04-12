هذه الطرق مقطوعة

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، عن قائمة الطرق المقطوعة في عدة ولايات بسبب التقلبات الجوية الأخيرة

وأوضحت ذات المصالح، عبر صفحتها الرسمية "طريقي "، أن الطرق المقطوعة بسبب تراكم الثلوج على مستوى ولاية تيزي وزو هي: الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة نيزي نكولان بلدية ايبدرارن ، الطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق والطريق الولائي رقم 100 الرابط بين بلديتي واضية و بني دوالة على مستوى قرية تاقمونت، مغلق بسبب انجراف التربة و انهيار الطريق.

وعلى مستوى ولاية البويرة، أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين بلديتي البويرة وواسيف (تيزي وزو)، بالضبط على مستوى منطقة تيكجدة و إيكوكار بلدية بشلول، والطريق الوطني رقم 15 الرابط بين بلديتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة كول تيروردة بعين الزبدة بلدية أغبالو، أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.

كما تنصح مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر.