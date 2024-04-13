قتيلان و33 جريحا في انقلاب حافلة بقسنطينة

توفي، صباح اليوم، شخصان وأصيب 33 آخرون، في حادث انحراف حافلة وانقلابها على مستوى الطريق السيار شرق غرب بمنطقة زواغي في قسنطينة، كانت قادمة من الجزائر العاصمة ومتجهة نحو عنابة.

وقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية لولاية قسنطينة، صباح هذا اليوم، في حدود الساعة التاسعة صباحا، لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط الجزائر ،عنابة، خلف ضحيتين متوفتين بعين المكان يبلغان من العمر حوالي 60 سنة تم تأكيد وفاتهما من طرف طبيب الحماية المدنية، كما تم إحصاء 33 جريحا من كلا الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين سنتين و78 سنة لهم إصابات ما بين خطيرة وخفيفة، حيث قدمت لهم الإسعافات وتحويلهم إلى مختلف المستشفيات، المستشفى الجامعي ابن باديس، الخروب والمدينة الجديدة علي منجلي.

هذا وقد سخرت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، أكثر من 50 عونا من مختلف الرتب،11 سيارة إسعاف منها اثنتان طبيتان و4 شاحنات تدخل.