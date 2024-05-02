البويرة: تمارين محاكاة مناورة زلزال بالمنطقة الصناعية واد البردي

تنظيم اليوم مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، تمارين محاكاة مناورة زلزال وذلك بالمنطقة الصناعية واد البردي بدائرة الهاشمية، أين تم تسخير معدات وإمكانات بشرية ومادية كبيرة.

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أنه وفي إطار تفعيل مخطط الوحدة الولائي حسب ما تنص عليه المادة 47 من المرسوم التنفيذي 59/19 التي تنص على وجوب اختبار المخطط بإجراء تمارين محاكاة تطبيقية في الميدان خلال السنة، سيتم تنظيم تمرين محاكاة يتمثل في مناورة زلزال يمس المنطقة بمشاركة فرق من 42 ولاية.

ومباشرة بعد ان ضرب الزلزال تم تفعيل مخطط تنظيم النجدة الولائي من طرف والي الولاية تم تنصيب مركز قيادة ثابت PCF على مستوى الولاية تحت إشراف والي الولاية وينوب عنه الأمين العام للولاية يضم مسؤولي المقاييس و يتم تنصيب مركز قيادة عملي للتنسيق PCOC على مستوى منطقة الكارثة تحت إشراف مدير الحماية المدنية و يضم ممثلي المقاييس

وأضاف أنه وخلال الاجراءات الأولية يتم تنصيب نقطة تجميع العتاد PRM أين يتم تجميع عتاد المقاييس و نظرا لتسجيل عدد كبير للضحايا يتم تنصيب مركز صحي متقدم PMA وتم ادراج عدة مواقع من أجل التصعيد في التمرين قدر الإمكان من أجل الوقوف على مدى جاهزية المقاييس وهذا هو الهدف من هذه المناورة بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات و الوقوف على جاهزية العتاد و التعداد و كذا وقت الاستجابة .

وكشف ذات الملازم أنه سخرت مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة لهذا التمرين اكثر من 350 عون بمختلف الرتب و التخصصات من بين التخصصات فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة، و مع إشراك الوحدة الجوية للحماية المدنية