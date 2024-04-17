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الجزائر تقدم مساهمة مالية استثنائية للأونروا

18 افريل 2024 ()
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أعلن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، مساء أمس الأربعاء بنيويورك، أن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قررت تقديم مساهمة مالية استثنائية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" الأونروا"، قدرها 15 مليون دولار أمريكي.

وفي كلمة له خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول وكالة "الأونروا"، قال عطاف "إن الجزائر وبقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعلن تقديم مساهمة مالية استثنائية قدرها 15 مليون دولار أمريكي لصالح الأونروا، وهي المساهمة الاستثنائية التي تضاف إلى ما سبق وأن بادرت الجزائر بتقديمه بصفة مباشرة للسلطة الفلسطينية".

وأضاف عطاف أن الجزائر تعتبر هذه المبادرة، "واجبا حقا ومسؤولية ثابتة تقع علينا وعلى غيرنا من أعضاء المجموعة الدولية".

 

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