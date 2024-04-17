بن جامع: سنعود أقوى

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع، أنه "سنعود أقوى وأكثر صخبا بدعم من شرعية الجمعية العامة والدعم الأوسع من أعضاء الأمم المتحدة، فإن هذه ليست سوى خطوة أخرى في الرحلة نحو العضوية الكاملة لفلسطين".

وأعرب بن جامع خلال كلمة له، بعد الفيتو الأمريكي على المشروع الجزائري لقرار مجلس الأمن الذي يوصي بقبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، عن امتناني العميق باسم المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى جميع الذين صوتوا لصالح القرار الذي قدمناه.

وقال بن جامع، إن التأييد الساحق لتطبيق دولة فلسطين يبعث برسالة واضحة وضوح الشمس: "دولة فلسطين تستحق مكانها الصحيح بين أعضاء الأمم المتحدة".

ووجه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، إلى أولئك الذين لم يتمكنوا من دعم قبول دولة فلسطين اليوم، "نأمل أن تفعلوا ذلك في المرة القادمة"

وختم بن جامع، بقول لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، "لن تتوقف جهود الجزائر حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".