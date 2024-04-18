ساحلي يعلن ترشحه للرئاسيات

أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية، اليوم الجمعة، عن تأسيس تكتل سياسي جديد يضم عدة أحزاب بهدف "بلورة رؤية مشتركة حول مختلف المستجدات الوطنية والدولية".

وخلال لقاء نظم بتعاضدية عمال البناء بزرالدة (الجزائر العاصمة)، أعلن هذا التكتل السياسي عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر القادم بـ"مرشح توافقي يتمثل في شخص الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي".

وأوضح التكتل أنه يسعى إلى تحقيق "جملة من الأهداف" من بينها "ترقية الحوار الوطني وتهيئة المناخ المناسب لإنجاح الاستحقاق الرئاسي القادم".

وفي كلمة له، أشار ساحلي إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي "موعد تاريخي تتنافس فيه مختلف البرامج"، مبرزا أن ترشحه لهذا الاستحقاق تم في إطار "رؤية معتدلة من أجل إعادة الاعتبار للتيار الديمقراطي الجمهوري وتحقيق إصلاح سياسي وبناء اقتصاد قوي ومتنوع".

وذكر ساحلي أن التكتل السياسي الجديد يضم 7 أحزاب، وهو --كما قال-- "يبقى مفتوحا على كافة التشكيلات السياسية، سواء الراغبة في الانضمام إليه أو التنسيق معه".