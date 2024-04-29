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مال و أعمال

اجتماع هام بخصوص مشروع "بلدنا"

29 افريل 2024 ()

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أشرف وزير الفلاحة و التنمية الريفية، وسف شرفة، اليوم الاثنين، على تنصيب اللجنة المشتركة الجزائرية القطرية المكلفة بتسهيل ومتابعة التجسيد الفعلي للمشروع المتكامل لشركة "بلدنا" لإنتاج الحليب المجفف بمناطق الجنوب.

ووفق بيان الوزارة، تتكون هذه اللجنة، إضافة إلى ممثلين عن شركة بلدنا القطرية، من ممثلي مختلف القطاعات الوزارية والإدارات و الهيئات ذات الصلة بإنجاز هذا المشروع الهام.

وحسب ذات المصدر، تكمن مهام هذه اللجنة في السهر على توفير كل الإمكانيات و التسهيلات الكفيلة بتسريع وتيرة الانطلاق الفعلي للمشروع في أقرب الآجال لاسيما ما تعلق بالعقار والكهرباء وحفر الآبار.

تم تنصيب هذه اللجنة بعد التوقيع على اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة و شركة بلدنا يوم الأربعاء 24 أفريل 2024 لإقامة هذا المشروع  المتكون من  ثلاثة أقطاب، تحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف، مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، و مصنع لإنتاج مسحوق الحليب.

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