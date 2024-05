L'Algérie décrédibilise une nouvelle fois le Makhzen

L’Algérie a pu démasquer le Makhzen et exposer ses plans pour assécher les zones frontalières, telles que Saoura.

Le ministre de l’Irrigation, Taha Derbal, a déclaré à El Khabar, en marge du forum de Bali, en Indonésie, que "Les personnalités et délégations qui ont visité le pavillon ont soutenu la vision de l’Algérie, et ont partagé ses préoccupations sur la question du Sud-Ouest".

Il est impensable selon Derbal, de "mobiliser plus d’eau qu’il n’est nécessaire, nuisant aux zones voisines, ce qui est moralement inacceptable. Nous avons discuté avec eux des moyens de s’assurer que de telles pratiques ne se reproduisent pas dans de nombreux États, pas seulement en Algérie".

Le pavillon algérien présent au forum a reçu divers visiteurs, des diplomates, des personnalités de la société civile, la presse, des experts et des spécialistes, y compris le ministre des Travaux publics et du Logement de l’Indonésie, président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, le ministre de l’Environnement et de l’Eau, Arabie saoudite, Abdulrahman bin Abdul Mohsen Al-Fadhli, le ministre palestinien de l’Eau Mazen Ghoneim, ambassadeur syrien en Indonésie, Abdelmounim Annan, en autres.

La délégation algérienne, conduite par le ministre de l’Irrigation, Taha Derbal, a soulevé la question de la Saoura, qui subit les pratiques du Makhzen, qui visent à assécher ses ressources en eaux souterraines en construisant des barrages et en lançant des projets qui consomment de grandes quantités d’eau, ce qui nuit aux régions et tuent leurs écosystèmes ".

Une cabine 3D révèle la réalité du terrain :

Une cabine 3D placée au niveau du pavillon d’Alger au Forum mondial de l’eau a créé l’événement car elle a attiré des délégations étrangères ainsi que des visiteurs pour voir son contenu.

La sous-directrice du ministère de la Communication, Amina Nouioua, a évoqué l’initiative d’inclure la cabine dans la dixième édition du Forum à Bali, en Indonésie, déclarant "c’est une contribution du Ministère de la Communication à la feuille de route sur l’eau, l’Algérie a voulu se démarquer, notamment sur le plan technologique, car de nombreux pays leaders dans le domaine participent au Forum".

La porte-parole a ajouté qu’une « startup 100% algérienne, « SCC », a réalisé la cabine ».

En ce qui concerne le contenu de la vidéo, notre interlocutrice a précisé qu’il comprend un « exposé sur la situation de la région de la Saoura et l’empiétement du côté marocain pour tuer et polluer cet environnement, sachant que cette région est connue pour les espèces rares, y compris le Fennec, la loutre et le flamant rose entre autres".

Embarras du côté marocain...

Le pavillon du Makhzen a joué de chance lors de ce forum puisqu’il n’était séparé du pavillon algérien que par le pavillon chinois, décrédibilisant ainsi son discours sur la promotion de l’environnement et la coopération du pays dans la protection des écosystèmes. Plusieurs visiteurs sont en effet retournés au pavillon marocain, après leur passage par le pavillon algérien ou ils ont pu voir la réalité de son empiètement flagrant sur l’écosystème de la région frontalière, pour poser des questions à ce sujet, embarrassant ainsi la délégation marocaine qui n’a pu apporter aucune réponses convaincantes, allant parfois, comme nous avons pu le constater, jusqu’à essayer de faire circuler des informations infondées sur le fait que l’Algérie ferait la même chose à la frontière est, tentative absurde puisque l’Algérie a signé une convention sur la gestion des eaux souterraines avec la Tunisie et la Libye.