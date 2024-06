Le meurtre d’un individu à Laghouat élucidé

Le juge d'instruction près le tribunal d'Aïn Madhi dans la wilaya de Laghouat a ordonné le placement de cinq présumés en détention provisoire, soupçonnés d’avoir assassiné un individu et d’avoir brûlé sa voiture dans le désert, dans la périphérie de la ville, a annoncé le parquet près de la juridiction judiciaire, dans un communiqué.

Quant aux faits et aux accusations portées contre ces personnes, le parquet a indiqué qu'au 22 mai 2024, la disparition du dénommé (H.M) avait été signalée, et qu'une enquête approfondie avait été ouverte par les éléments de la brigade de lutte contre le grand banditisme de la sûreté de la wilaya de Laghouat.

Le 28 juin, le corps de la victime a été retrouvé dans une zone appelée "Qlib El-Tir" dans le désert de la commune d'Aïn Madhi, alors que la voiture de la victime a été retrouvée totalement calcinée à 3 km de cet endroit.

Ces individus sont poursuivis pour homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, deux autres pour le délit d'incendie volontaire d'un véhicule, alors que les autres sont poursuivis pour complicité dans un homicide volontaire avec préméditation.