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مجتمع

حريق طال مؤسستي اتصالات الجزائر وموبيليس بورقلة

2 جوان 2024 ()
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خلف حريق مهول نشب مساء اليوم بأحد المرافق التابعة لمؤسسة اتصالات الجزائر بورقلة، خسائر كبيرة في عتاد هذه الاخيرة،  كما سجل في نفس الوقت تقريبا خسائر في أشجار النخيل بسبب تجدد اشتعال النيران .

وتمكنت مساء اليوم مصالح الحماية المدنية بورقلة، من إخماد حريق مهول طال مركز اتصالات تابع لمؤسستي اتصالات الجزائر وموبيلس والواقع بمنطقة القارة الشمالية ، حيث اسفر الحريق عن خسائر مادية كبيرة للمؤسستين ، فيما لا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة .

وعرفت مناطق إفري ومقانو وعين عبيد، تجدد اشتعال النيران بأشجار النخيل لاسيما خلال فترة الظهيرة، وقد مكنت مجهودات المواطنين من السيطرة على الحريق ومنع النيران من الانتشار داخل المحيط الفلاحي المذكور .

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