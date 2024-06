Lancement du service Switch Mobile

Le service de paiement instantané et interbancaire par téléphone portable (Switch Mobile) a été lancé ce lundi à partir d’Alger, permettant aux clients des banques actives sur le marché, ainsi qu'aux clients de la Poste algérienne, d'effectuer des opérations de paiement et de transfert d'argent de manière instantanée et interbancaire en utilisant le code QR.

La cérémonie de lancement de ce service, auparavant limité à deux banques et à la Poste algérienne et appliqué uniquement entre les clients de la même institution financière, s'est déroulée en présence du ministre des Finances, Laaziz Fayed, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, du ministre de l'Économie de la connaissance et des Startups, Yassine Mahdi Wali, ainsi que du conseiller du président de la République chargé des finances, des banques, du budget, des réserves de change et des marchés publics, Mohamed Boukhari.

Ont également participé à cette cérémonie la haut-commissaire à la numérisation, Meriem Benmouloud, le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb, la présidente du Conseil économique, social et environnemental national, Rabéa Kharfi, ainsi que le président du Conseil national de l'économie renouvelée algérienne, Kamel Moula.

Dans son allocution à cette occasion, le ministre des Finances a affirmé que ce service était susceptible de créer une "véritable révolution numérique" dans le domaine financier et bancaire en offrant des "services numériques rapides, faciles à utiliser et sécurisés pour les citoyens".

Il a précisé que les services de paiement automatisés par téléphone portable sont le résultat de lancement d'un plan d'action et d'une stratégie précise dans le cadre de l'application des mesures de la loi monétaire et bancaire relatives au développement de la stratégie nationale de paiement électronique et de sa mise en œuvre, afin de renforcer le crédit et l'inclusion financière en Algérie.

Le lancement du service marque une deuxième étape dans la modernisation et le développement des modes de paiement en fournissant un convertisseur de services de paiement et de transferts en reliant toutes les applications des banques et de la Poste algérienne au téléphone, a ajouté le ministre Fayed.

Des progrès avaient été réalisés auparavant dans les domaines du paiement par le biais des terminaux de paiement électronique (TPE) avec les cartes bancaires, de la généralisation des paiements en ligne, de la création d'agences bancaires numériques multiservices, des transferts d'argent et des paiements via téléphone portable dans les banques et à la Poste algérienne, a conclu le ministre.