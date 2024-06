Important communiqué de la CASNOS

La régularisation de la situation garantit aux professionnels libéraux "une couverture sociale et différentes prestations, à l'instar de l'assurance maladie, la carte Chifa et la retraite, ainsi que d'autres services fournis par la Caisse aux assurés sociaux et aux ayants droit", précise la même source.

La CASNOS précise que "toutes ses agences sont ouvertes, sans interruption, tous les jours de la semaine, de samedi à jeudi". "Il est également possible de procéder à l'opération de régularisation via le service e-paiement de la plateforme numérique: DAMANCOM.CASNOS.DZ", a indiqué le communiqué.