Complexe sportif d’Ouargla : Ce qu’il faut savoir

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a inauguré ce lundi à Ouargla le pôle urbain de 2000 logements dans la zone « El-Bakrat » dans la commune d'Ain El Beida, ainsi qu'un complexe scolaire et un collège dans la même zone.

Belaribi, qui était accompagné du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdelrahmane Hammad, a révélé le projet de construction d'un complexe sportif à Ouargla avec un stade de football de 25.000 places, une piscine olympique et une salle omnisports de 600 places, soulignant que l'entreprise de construction sera à Ouargla dans une semaine et que la première pierre pour la construction de ce complexe sportif sera posée début juillet prochain.

D'autre part, le ministre de l'Habitat a mis l'accent sur la nécessité d'accélérer la livraison des 4.000 aides à l'habitat rural dont la distribution a été retardée à travers les communes de la wilaya.

« La livraison de ce quota doit être accélérée et nous allons coopérer avec les autorités de la wilaya pour trouver une solution à cette situation dans les plus brefs délais», a-t-il déclaré.