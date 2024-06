Batna : Mise en service du barrage Bouzina

Le ministre des Ressources en eau, Taha Derbal, accompagné du ministre de l’Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, ainsi que du wali de la wilaya de Batna a donné, ce matin, le signal pour la mise en service du barrage de Bouzina. Ce barrage est situé dans la commune de Bouzina, à plus de 90 km du chef-lieu de la wilaya de Batna. Le projet a connu plusieurs retards en raison de problèmes financiers et d'autres liés à l’entreprise chargée de sa réalisation.

La construction du barrage, qui a coûté 1400 milliards de centimes, a débuté en 2014. Le ministre Derbal a déclaré que ce projet est l’un des plus importants projets hydrauliques de la wilaya de Batna.

Il est prévu que les communes de la région Est et Sud-Est bénéficient de ses eaux, qui seront également utilisées pour l'irrigation et la dynamisation agricole.

Le ministre a souligné que ce projet s'inscrit dans la politique adoptée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui comprend des recommandations et des instructions visant à garantir l'accès à cette ressource pour tous les citoyens et agriculteurs.

Il a, également, affirmé que l'agriculture peut devenir un moteur de l'économie nationale. S’adressant à tous les employés de son secteur, il les a exhortés à persévérer et à travailler avec sincérité, en soulignant que leur rôle ne doit pas se limiter à considérer leurs tâches comme de simples fonctions.

Il les a appelés à éviter la négligence, car le secteur de l'eau est vital et ne doit pas constituer un obstacle entre les efforts de l'État et les citoyens.

Il a ajouté que le président de la République leur demande d'avancer à la même vitesse pour réaliser une croissance rapide de l'économie et atteindre les objectifs souhaités.