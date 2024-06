Air Algérie: Le vol Alger-Dakar sans bagages

Le vol Alger-Dakar a atterri, tôt ce matin, à l'aéroport de Dakar au Sénégal sans aucun bagage à bord.

Les passagers, dont des malades, des familles et des hommes d'affaires, ont été stupéfaits de découvrir que l'équipage avait complètement oublié les bagages, provoquant une vague de protestations à l'aéroport.

Mourad Mellah, directeur général du groupe "Bellat", qui faisait partie des passagers, a raconté le déroulement du vol dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Il a indiqué que les solutions proposées pour rectifier l'erreur étaient d'attendre l'arrivée des bagages lors du vol du lendemain, jeudi. Cependant, cela pose un problème pour les passagers qui devaient se rendre en France le même jour.

« Ils ont essayé de trouver des solutions plus rapides pour gérer la crise, en particulier pour les passagers venant de France et qui allaient retourner sur le vol inverse, prévu jeudi », a fait remarquer Mellah.

La même source a exprimé ses regrets pour de telles erreurs qui nuisent à la réputation du pays et de la compagnie et souligné la nécessité d’assumer la responsabilité de cette situation.