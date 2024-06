Évènements de Constantine : 13 individus placés en détention provisoire

Le procureur de la République près le tribunal de Constantine a annoncé, ce mercredi, la mise en détention provisoire de 37 individus arrêtés en lien avec les événements survenus au stade Chahid Hamlaoui. Il a, également, confirmé que les enquêtes se poursuivent concernant d'autres individus impliqués dans des actes criminels, qui seront présentés dès la fin des investigations.

"Conformément à l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Constantine informe l'opinion publique que suite aux actes de violence et de désordre survenus au stade Chahid Hamlaoui à Constantine, le 3 juin 2024, 59 individus suspects ont été arrêtés, dont 20 mineurs pour lesquels les mesures légales ont été prises.

Le 5 juin 2024, 39 suspects adultes ont été présentés au parquet et poursuivis en comparution immédiate pour délits de destruction de biens et d'infrastructures publiques lors d'une manifestation sportive, actes de violence et agression contre les forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions avec préméditation, et port d'armes blanches", précise le communiqué.

"Lors de l'audience, le tribunal a ordonné le report de l'affaire au 20 juin 2024 à la demande de la défense, avec une mise en détention provisoire de 37 accusés", ajoute le communiqué.

Le procureur de Constantine a souligné que les enquêtes se poursuivent pour identifier d'autres individus impliqués dans ces actes criminels, qui seront présentés dès la fin des investigations.