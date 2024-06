Fin de fonctions de responsables à Tiaret

Le ministère des Ressources en Eau a mis fin aux fonctions du directeur régional des ressources en eau et du directeur de l'Algérienne des Eaux suite à la crise de l'eau qui a touché la ville de Tiaret, selon des sources bien informées.

Lors de la visite qu’il a effectuée avec le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire avant-hier, à la wilaya de Tiaret, le ministre des Ressources en Eau, Tahar Derbal, avait évoqué ce qu'il a qualifié de mauvaise gestion de l'eau potable, en plus de la sécheresse qui a frappé la région.

Il a interpellé le directeur général de l'Algérienne des Eaux, l'exhortant à se rendre à Tiaret chaque semaine pour superviser les projets en cours dans le cadre du programme d'urgence exceptionnel ordonné par le Président de la République lors de la réunion du Conseil des ministres, dimanche dernier, afin de résoudre le problème de l'eau potable dans la commune du chef-lieu, avant l'Aïd Al-Adha.