Massacre de Nusseirat: le Hamas révèlent les mensonges sionistes

Le bureau médiatique gouvernemental de Gaza a déclaré que l'armée d'occupation sioniste diffusait des informations fallacieuses, propageait des mensonges et trompait l'opinion publique en publiant les noms de personnes prétendument tuées dans le massacre de Nusseirat, parmi lesquelles des personnes vivantes, des voyageurs et des martyrs à des moments et des endroits différents et non à Nusseirat.

Le "bureau médiatique gouvernemental" a déclaré dans un communiqué de presse aujourd'hui, samedi "Hier soir, l'armée d'occupation a diffusé de fausses informations sous forme d'une liste de noms accompagnée de photos personnelles, affirmant qu'ils ont été tués dans le massacre de Nusseirat qu'ils ont commis en bombardant l'école pour garçons dans le camp 2 de Nusseirat. Cependant, il est apparu que l'occupation propageait des mensonges et des informations fallacieuses et trompait l'opinion publique, et il est apparu que cette liste était fausse et incorrecte".

Il a souligné que "la liste publiée par l'armée d'occupation comprend trois citoyens qui sont en vie et ne sont pas tombés en martyrs, et parmi eux, un citoyen depuis des années et qui vit maintenant en dehors de la Palestine".

Il a ajouté que "la liste publiée par l'armée d'occupation comprend des noms de personnes martyrs dans d'autres endroits et à des moments différents. Par exemple: le martyr Ma'arouf Atif Darwish, qui est tombé en martyrs mercredi dans le camp de Maghazi et non jeudi dans le massacre du camp de Nusseirat, ainsi que le martyr Maher Mahmoud Fadel, qui est tombé mercredi dans le camp de Bureij et non jeudi dans le massacre du camp de Nusseirat, ainsi que le martyr Mu'tasim Mufid Shaqra, devant sa maison dans le camp de Bureij et non dans le massacre de Nusseirat, ainsi que le hajj Jamil Al-Muqaddamah, qui est décédé de mort naturelle en 2017 et non dans le massacre de Nusseirat".

"L’armée d’occupation sioniste a affirmé qu’elle n’avait pas tué d’enfants dans le massacre de Nuseirat, mais les noms démentent leur récit et réfutent leurs mensonges. Voici une liste d’enfants tués par l’armée barbare dans le massacre de Nuseirat :

1. Enfant martyr/Mahmoud Sami Farjallah (11 ans)

2. Enfant martyr/Hassan Abu Dhaher (15 ans)

3. Le martyr Shaheen Mahmoud Abu Sharif (8 ans)

4. Enfant martyr/Ibrahim Abu Dhaher (12 ans)

5. Enfant martyr/Mahmoud Al-Mutaseb (9 ans)

6. Enfant martyr/Saher Ahmed Qurainawi (16 ans)

7. Enfant martyr/Ahmed Mohamed Hussein (10 ans)

8. Enfant martyr/Noor Mohammed Hussein (12 ans)

9. Enfant martyr/Mohamed Eyad Salila (8 ans)

10. Enfant martyr/ Ritaj Iyad Salila (15 ans)

11. Enfant martyr/Omar Said Aissa (14 ans)

12. Enfant martyr/Abdullah Said Issa (10 ans)

13 + 14 Deux enfants martyrs dont les corps ont été déchiquetés et qui n’ont pas encore pu être identifiés.

l a souligné que "face à ces mensonges sionistes et aux massacres que le monde entier témoigne, nous tenons à souligner que l'armée d'occupation vise et tue délibérément le plus grand nombre possible de civils, de déplacés, en particulier des enfants et des femmes, et vise les écoles de l'UNRWA, les centres d'hébergement et les camps de déplacés qui abritent des dizaines de milliers de personnes qui ont fui les massacres et les bombardements délibérés dans le cadre d'un génocide et d'une pression sur les habitants de la bande de Gaza et d'une aggravation de leur situation humanitaire, une situation sans précédent à l'échelle mondiale".