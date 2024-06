Composition de la sélection nationale face à l’Ouganda

Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a effectué plusieurs changements dans son onze de départ pour le match contre l'Ouganda dans les qualifications pour la Coupe du Monde, par rapport à celui qui a affronté la Guinée lors du match précédent.

Madani remplace Tougaï en défense, tandis qu'au milieu de terrain, Bennacer et Aouar entrent en tant que titulaires à la place de Zorgane et Brahimi. En attaque, l'entraîneur suisse a aligné Amoura et Younes en tant que titulaires à la place de Gouiri et Benzia.

La composition des « verts »:

M'Bolhi, Atal, Mandi, Meddane, Aït Nouri, Bentaleb, Bennacer,Aouar, Benrahma,Amoura,Bounedjah.