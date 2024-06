L'Algérie élue membre du Comité pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

L'Algérie a été élue, mardi à l'unanimité, membre du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2024-2028, représentant le groupe arabe, au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) à Paris, et ce lors de la 10e Assemblée générale des Etats signataires de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, en présence des représentants de 178 pays, indique un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.

Ce choix "dénote la confiance de la Communauté internationale en l'Algérie et en sa politique nationale sérieuse pour la sauvegarde, la promotion et le développement de son riche patrimoine culturel immatériel", soulignant que "l'élection de l'Algérie au sein de ce comité constitue le couronnement de ses efforts, en faveur du patrimoine culturel immatériel. Elle incarne, également, son leadership en matière de patrimoine culturel au niveau mondial et la présence active de notre pays dans la défense des éléments de notre patrimoine culturel immatériel au sein de l'UNESCO, où de nombreux éléments et manifestations de ce patrimoine ont été inscrits sur les listes de l'organisation".

Le communiqué a rappelé que l'élection de l'Algérie en qualité de membre du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, "intervient dans le cadre des travaux de la 10e session de l'Assemblée générale des Etats signataires de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, au cours de laquelle ont été élus les membres du Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine immatériel pour un mandat de 4 ans".

Créé en 2003 à l'issue de la signature de la convention internationale pour la sauvegarde du patrimoine immatériel en octobre de la même année, le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine immatériel compte parmi les principaux comités de l'Unesco.