Le vice-président du Malawi décédé dans le crash d'un avion

Le président du Malawi, Lazarus Chakwera, a annoncé que son vice-président, Saulos Chilima, et neuf autres personnes ont été tués dans le crash de leur avion militaire dans une région montagneuse au nord du pays.

L'épave de l'avion a été localisée après une opération de recherche de plus d'une journée près de la ville de Mzuzu.

Les opérations de recherches se sont terminées sans avoir trouvé aucun survivant.

L'ancienne première dame, Chanel Dzimbiri, se trouvait également à bord. L'accident s'est produit alors que le groupe se rendait à Mzuzu pour assister aux funérailles d'un ancien ministre du gouvernement. Les opérations de recherche ont été entravées par la densité des forêts et le brouillard. Chilima, qui en était à son second mandat de vice-président, avait été accusé de corruption, mais les charges avaient été abandonnées le mois dernier.