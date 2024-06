Ali Aoun reçoit une délégation de "Chery Algérie"

Le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu ce mardi à Alger, une délégation de la maison "Chery Algérie". La rencontre a porté sur les dernières évolutions du projet de fabrication de voitures et de leurs accessoires de la marque en Algérie, selon un communiqué du ministère.

Lors de la réunion avec la délégation, dirigée par le directeur général de "Chery Algérie", Aimen Cheriet, en présence du directeur régional de la marque "Chery" en Afrique, le ministre a écouté une "présentation complète sur la stratégie de la marque "Chery" en Algérie dans le domaine de la fabrication de voitures et de leurs accessoires.

"la réunion a abordé les dernières évolutions du projet de fabrication de voitures et de leurs accessoires en Algérie, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des directives du ministre concernant l'usine qui démarrera dans les plus brefs délais", lit-on dans le communiqué.

À cet égard, Aoun a insisté sur "la nécessité d'accélérer la mise en œuvre du projet", soulignant "l'importance de la mise en service de l'usine dans les plus brefs délais, ce qui renforcera l'industrie nationale et créera de nouvelles opportunités d'emploi".

De son côté, Cheriet s'est engagé à "mettre en œuvre les directives du ministre conformément à la stratégie de l'État visant à créer une véritable industrie automobile en Algérie", selon le ministère.